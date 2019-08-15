Пьяный водитель сбил пешеходов с маленькими детьми под Санкт-Петербургом

В Ленинградской области пьяный водитель сбил двух женщин с младенцами. Виновник аварии решил выпить и покататься в последний раз перед судом по другому делу и совершил наезд на молодых мам с колясками.

Пострадавшие доставлены в больницу в состоянии разной степени тяжести. У детей диагностированы сотрясение, ушибы головы, гематомы, у женщин — переломы.

Сейчас неоднократно судимый мужчина находится под подпиской о невыезде.