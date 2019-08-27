Женщина сбила ребенка на переходе в Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка сбила девятилетнего ребенка, мальчик находится в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на Большой Пушкарской улице в Петроградском районе. Автомобиль Hyundai, за рулем которого находилась 39-летняя женщина, сбил ребенка и протащил его несколько метров под колесами перед тем, как остановиться.

После этого очевидцы принялись поднимать машину, чтобы достать мальчика. Пострадавшего доставили в больницу. По факту ДТП начата проверка, выясняются все обстоятельств произошедшего.

По словам водителя Hyundai, она не заметила ребенка вовремя. Женщина оказалась трезвой. Мальчик, как сообщается, выскочил на дорогу, оторвавшись от родных.