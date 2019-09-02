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Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche

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Фото: РЕН ТВ
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Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД.

Сейчас задержанный находится в отделении, по факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством, пишет РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, во дворе дома на Коломенской улице. Пострадал ребенок, он находится в больнице. Отмечается, что в момент аварии дети катались на самокатах.

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