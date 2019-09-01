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Момент ДТП с Porsche и двумя детьми в Москве попал на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Момент ДТП в Москве, во время которого водитель Porsche сбил двух детей и скрылся с места аварии, попал на видео.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, во дворе дома на Коломенской улице, передает РЕН ТВ. Пострадал ребенок, он находится в больнице.

Отмечается, что в момент аварии дети катались на самокатах. Для поимки нарушителя в городе введен план «Перехват».

6 июля водитель сбил пешехода в центре Москвы и скрылся. Виновника объявили в розыск. Пешеход выжил, его госпитализировали.

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