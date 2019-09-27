ГИБДД составила 14 протоколов за ночь на одного водителя

Водителю из Барнаула выписали 14 протоколов за различные нарушения правил дорожного движения за одну ночь. Об этом 27 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Барнаула.

«На перекрестке проспекта Ленина и улицы Партизанской водитель автомобиля Toyota Lite Ace, мужчина 1989 года рождения, не выполнил законные требования сотрудников ДПС об остановке и продолжил движение на большой скорости на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в пресс-службе.

Нарушитель не реагировал на требования сотрудников полиции остановиться и в районе улицы Белова столкнулся с автомобилем Nissan Sunny.

На задержанного на месте ДТП мужчину составили 12 протоколов за проезд на запрещающий сигнал светофора, один протокол за невыполнение требований об остановке и еще один за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудников полиции.

Меру наказания для задержанного определит суд.

25 сентября автомобилист из Иваново умер, после того как совершил два ДТП за день, сбив пешехода и велосипедистку.