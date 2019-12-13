Шестилетний ребенок пострадал в ДТП под Липецком

Крупное ДТП произошло в Липецке в четверг, 12 декабря. На улице Космонавтов столкнулись автомобили Mazda и Subaru Impreza.

В аварии пострадала шестилетняя девочка, находившаяся в салоне Mazda. Ее доставили в больницу, а позже отпустили, пишет GOROD48.

Всего за сутки в ДТП на дорогах Липецкой области пострадали восемь человек. Есть один погибший.

9 декабря стали известны российские регионы, в которых фиксируется рост количества ДТП с погибшими и пострадавшими.