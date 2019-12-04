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Водитель «ВАЗа» погиб при столкновении с грузовиками в Липецкой области

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В Елецком районе Липецкой области отечественная легковушка столкнулась с двумя грузовиками. Погиб один человек, сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла во вторник, 3 декабря, на дороге Елец–Долгоруково–Тербуны. По данным ведомства, автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 44-летнего водителя по касательной столкнулся со встречным грузовиком «КамАЗ», после чего машину развернуло и отбросило на другой «КамАЗ», пишет GOROD48.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля получил различные травмы, от которых скончался. Двое его пассажиров 33 и 47 лет были госпитализированы в больницу Ельца.

За прошедшие сутки на территории региона было выявлено 1350 нарушений правил дорожного движения. За управление в пьяном виде к ответственности привлечены шесть водителей.

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