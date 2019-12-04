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Пожилые супруги погибли в ДТП в Свердловской области

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В Свердловской области на 213-м км трассы Екатеринбург–Тюмень пожилые супруги попали в аварию. От полученных травм оба погибли на месте происшествия.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло около 22:00 во вторник, 3 декабря. По предварительным данным, 74-летний водитель «ВАЗа», выезжая с поворота на главную дорогу, не пропустил грузовую машину, пишет портал «Наш город».

В результате сильного бокового столкновения водитель и 72-летняя пассажирка легковушки получили различные травмы, от которых скончались на месте происшествия. Установлено, что женщина является супругой водителя.

За рулем грузовой фуры находился 29-летний мужчина. По словам очевидцев, он пытался уйти от столкновения, подавая звуковые и световые сигналы.

4 декабря сообщалось, что в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком.

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