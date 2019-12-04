Мужчина погиб при столкновении двух фур в Пензенской области

В Пензенской области проводится проверка по факту аварии с участием двух фур. Один из водителей скончался на месте.

Авария произошла на трассе М-5 «Урал» на территории Мокшанского района. По данным Госавтоинспекции, произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Volvo. Об этом сообщает ИА «Пенза-пресс».

От полученных травм водитель автомобиля Scania скончался на месте. Сотрудники ГИБДД устанавливают точные обстоятельства столкновения.

Ранее сообщалось, что в Саратове 4 декабря автобус врезался в столб. По предварительной информации, пострадали 11 человек.