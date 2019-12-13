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Госдума отклонила законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Государственная дума в пятницу, 13 декабря, отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта. Трансляция заседания велась на сайте нижней палаты парламента.

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Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России». Предлагалось расширить перечень автомобилей, которые не подпадают под действие законодательства о техосмотре. Как заявил в ходе обсуждения документа депутат Валерий Гартунг, основной причиной смерти людей в ДТП являются качество дорог и нетрезвые водители, а не техническая неисправность транспортных средств.

По его словам, существует проблема того, что процедура техосмотра формально проводится, а фактически — нет. Кроме того, за год большая часть автомобилистов «не накатывает» за год тот пробег, который требуется для проведения техосмотра.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов добавил, что техосмотр является дополнительным финансовым обременением для граждан. Законопроект был отклонен единогласно.

Ранее 2 декабря президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре предложила вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД.

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