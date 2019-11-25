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СМИ сообщили о повышении утильсбора на автомобили в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Правительство России утвердило повышение утилизационного сбора на автомобили в 2020 году. Об этом в понедельник, 25 ноября, пишет «Коммерсант».

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Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей — на 110,7% в среднем. В самом массовом сегменте автомобилей с двигателем 1–2 л утильсбор увеличится примерно на 112,4%.

Постановление о повышении ставок 15 ноября подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Это стало реакцией кабинета министров на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты, заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака.

В бюджете на 2020 год уже учли индексацию сборы. Рост поступлений оценивают в 150,2 млрд рублей в следующем году. В 2021 году он может составить 48 млрд рублей. «С импорта машин в 2020-м намерены собрать 77,3 млрд рублей», — пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, как отмечает «Федеральное агентство новостей», цены на машины не вырастут одномоментно. Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что повышение не выйдет за пределы 1,5–2%.

9 октября сообщалось, что ретроавтомобили в России получат особые регистрационные номера, их освободят от транспортного налога, проходить техосмотр они смогут по старым правилам.

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