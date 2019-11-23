Перемещения автомобилей в ЦФО отследят

Власти Москвы запустят систему по контролю проезда транспортных средств на всей территории Центрального федерального округа (ЦФО). На ее реализацию направят более 200 млн рублей, сообщает «Коммерсант» в субботу, 23 ноября.

Разработкой проекта займется московская компания ООО «Стандартпроект». Его создание и внедрение займет шесть месяцев. Система объединит 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений.

В ЦОДД пояснили, что система позволит полиции повысить раскрываемость преступлений, автоматизировать воздействие оперативных служб, выявлять опасных водителей. Кроме того, правоохранители будут получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО.

На сегодняшний день система работает на территории Москвы и Московской области. В нее входят около 3,7 тыс. камер.

11 ноября в ГИБДД Москвы заявили о снижении числа смертельных ДТП. Так, за 10 месяцев 2019 года число погибших в автомобильных авариях людей снизилось на 6,2%, а число раненых уменьшилось на 0,1%.