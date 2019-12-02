Прямой эфир
Сюжет:

Техосмотр автобусов предложили вернуть в ведение ГИБДД

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, в частности вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД, заявила «Известиям» президент экспертного центра «Движение без опасности» и член общественного совета при Минтрансе Наталья Агре.

Рассуждая о возможных причинах аварии с автобусом в Забайкальском крае, в результате которой погибли 19 человек и пострадали более двух десятков пассажиров, Агре допустила, что трагедия могла произойти по стечению обстоятельств. Однако подчеркнула, что в последние годы ситуация с коммерческими пассажирскими автобусами вызывает тревогу.

Согласно статистике Госавтоинспекции, значительное число аварий происходит из-за ненадлежащего состояния транспортных средств, заявила эксперт.

В этой связи она заявила о необходимости вернуть техосмотр автобусов в ведение ГИБДД. Сейчас их ТО проводят частные компании — операторы, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков. По нынешним правилам пассажирский коммерческий транспорт не проверяют достаточно строго и тщательно, считает Наталья Агре.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В ТО ли дело: что привело к аварии с автобусом в Забайкальском крае

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губернатор заявил об исправности документов упавшего в реку автобуса
У владельца попавшего в ДТП автобуса в Забайкалье нашли нарушения

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019