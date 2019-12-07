В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили. Это произойдет в связи с введением ГОСТа по информированию потребителей о показателях энергоэффективности и экологии транспортных средств.

Информирование потребителей о том, сколько энергии и топлива потребляется автомобилем, должно осуществляться изготовителем с помощью документа «Этикетка энергоэффективности». Об этом в субботу, 7 декабря, пишет RT со ссылкой на стандарт.

Отдельный документ должен содержать информацию об объеме углекислого газа, выделяемом транспортным средством и расходе топлива на 100 км движения. Для электромобилей будет сообщаться, сколько электроэнергии потребляет машина и какой у нее запас хода.

Этикетка энергоэффективности войдет в комплект сопроводительных документов, которые прилагаются к ТС при его продаже и демонстрации.

Стандарт вводится на легковые и грузовые автомобили массой до 3,5 т (за исключением тех, чей объём производства у изготовителя не превышает 2 тыс. единиц в год). ГОСТ вступит в силу 31 марта 2020 года.

В октябре стало известно, что ретроавтомобили в России получат особые регистрационные номера, будут освобождены от транспортного налога и смогут проходить техосмотр по старым правилам.