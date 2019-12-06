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С начала года более 1800 машин без номеров переместили на спецстоянки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василий Максимов
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С начала года на специализированные стоянки перемещено более 1,8 тыс. автомобилей, которые были припаркованы либо без номеров, либо с подложными номерами. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Отмечается, что перемещенных автомобилей оказалось на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также в ходе проверки машин выяснилось, что некоторые из них находились в розыске.

«Брошенные на улицах города автомобили без номеров — серьезная угроза безопасности для окружающих <…> Эти машины могут быть задействованы в незаконной деятельности, ведь их нельзя идентифицировать, поэтому такие авто регулярно попадают на спецстоянки, где их проверяют правоохранительные органы», — рассказали в АМПП.

В сообщении подчеркивается, что за такими автомобилями был усилен контроль в «местах притяжения автомобилистов», например, торговые центры, рестораны, парки и станции метро, а также крупные транспортно-пересадочные узлы.

С 2017 года автомобили, припаркованные на городских улицах без номеров или с фальшивыми номерами, перемещаются на специализированные стоянки согласно регламенту антитеррористической комиссии. В дальнейшем такие автомобили проверяются полицией.

Ранее 18 ноября в АМПП рассказали об эвакуации на спецстоянки 230 автомобилей.

14 ноября сообщалось, что в Москве с начала 2019 года число нарушений правил стоянки и остановки транспортных средств снизилось на 13%.

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