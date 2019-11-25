Столичным водителям напомнили о старте продаж абонементов на платные парковки

Продажа абонементов на платные плоскостные парковки со шлагбаумом на декабрь в Москве начинается 26 ноября. Об этом говорится в сообщении АМПП, поступившем 25 ноября в «Известия».

Абонемент позволяет в течение месяца оставлять автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом. Приобрести его можно за пять дней до окончания месяца, до этого момента действующие владельцы абонементов имеют приоритетное право их продления.

Ознакомиться со списком парковок, где действует абонементный режим, правилами оплаты и пользования парковками, продлить или оформить новый абонемент можно на сайте «Московского паркинга».