В Москве ввели штраф за парковку на площадках спецтехники

В Москве водителей начали штрафовать за парковку на площадке для пожарной спецтехники и на газоне. Об этом в четверг, 5 декабря, «РИА Новости» заявила руководитель пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Анастасия Писарь.

По ее словам, инициаторами идеи выступили жители восьми столичных дворов ЦАО, которые жалуются на неправильно припаркованные машины, мешающие проезду автомобилей экстренных служб и проходу. Там заработает программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы», при помощи которой модно будет фиксировать случаи нелегальной парковки на газоне или площадки для спецтехники. Сумма штрафа для нарушителей составит 3 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Писарь уточнила, что проект является пилотным и запущен пока во дворах, где зафиксировали больше всего нарушений по итогам мониторинга.

«Нововведение поможет повысить безопасность пешеходов и детей, а также исключить ситуации, когда личные автомобили перекрывают проезд машине скорой помощи и пожарной машине», — приводит слова представителя ЦОДД «Федеральное агентство новостей».

С 5 декабря «Помощник Москвы» заработает на улицах Стройковская, Марксистская, Александра Солженицына, 4-я Тверская-Ямская, Чаянова, Бутырский Вал, Вадковский переулок и Вспольный переулок, сообщает телеканал «360». Нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме без касания экрана пользователем при помощи программно-аппаратного комплекса. Так, на основе данных геолокации и ранее размещенных зон на карте программа сама определит, какой тип нарушения нужно зафиксировать, но камера должна находиться в стационарном положении. «Помощником Москвы» уже пользуются свыше 40 тыс. горожан, благодаря активности которых число ПДД с 2018 года сократилось в городе на 9%.

В конце ноября сообщалось, что в Москве выявили должника со штрафами за неоплату парковки в 400 тыс. рублей.