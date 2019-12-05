Прямой эфир

В МВД выступили против снижения нештрафуемого лимита скорости

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом он сказал журналистам в четверг, 5 декабря.

Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита

Он отметил, что инициатива данного нововведения не принадлежит МВД.

«При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях», — цитирует министра «РИА Новости».

Колокольцев напомнил, что о своей позиции МВД уже заявляло в начале текущего года на правительственной комиссии.

3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока что не приняли — такую разницу, по его мнению, зачастую сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах. По словам российского премьера, данное нововведение может спровоцировать большое количество штрафов в ситуациях, в которых у водителей не было намерения нарушать ПДД.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч, а первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов объяснил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введен из-за больших погрешностей первых систем фотовидеофиксации. Сейчас же аппаратура стала более точной.

16 октября сообщалось, что ГИБДД введет новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на смену камерам-треногам. Такие устройства позволят мониторить обстановку в транспортном потоке даже во время движения машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев рассказал о последствиях снижения нештрафуемого лимита скорости
Минтранс поддержал снижение нештрафуемого скоростного лимита

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019