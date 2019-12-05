В МВД выступили против снижения нештрафуемого лимита скорости

Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения наказуемого порога превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Об этом он сказал журналистам в четверг, 5 декабря.

Он отметил, что инициатива данного нововведения не принадлежит МВД.

«При этом МВД выступает за увеличение скорости на автомагистралях», — цитирует министра «РИА Новости».

Колокольцев напомнил, что о своей позиции МВД уже заявляло в начале текущего года на правительственной комиссии.

3 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока что не приняли — такую разницу, по его мнению, зачастую сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах. По словам российского премьера, данное нововведение может спровоцировать большое количество штрафов в ситуациях, в которых у водителей не было намерения нарушать ПДД.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч, а первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов объяснил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введен из-за больших погрешностей первых систем фотовидеофиксации. Сейчас же аппаратура стала более точной.

16 октября сообщалось, что ГИБДД введет новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на смену камерам-треногам. Такие устройства позволят мониторить обстановку в транспортном потоке даже во время движения машины.