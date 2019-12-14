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В Свердловской области пассажирский автобус вылетел в кювет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Пассажирский автобус вылетел в кювет и перевернулся на трассе в Свердловской области, пострадали семь человек. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, автобус следовал по маршруту Пермь-Екатеринбург, и примерно в 05:10 мск съехал с дороги.

В салоне находились 53 человека. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

«Машина выехала на полосу встречного движения и съехала с трассы, где перевернулась и легла на левый бок. <…> Карета скорой помощи доставила в Бисертскую больницу для оказания первой помощи семь человек», - цитирует представителя МВД ТАСС.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее 14 декабря сообщалось, в Москве два человека погибли при падении автомобиля в реку Яузу.

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