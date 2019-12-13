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Захарова оспорила утверждения о доведении Лаврова до «синего каления»

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона. Он сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский довел на саммите в Париже министра иностранных дел России Сергея Лаврова до «синего каления». Соответствующий пост она разместила у себя на странице в Facebook в пятницу, 13 декабря.

В своем сообщении она процитировала Гордона, который написал, что «Зеленский очень жестко троллил Лаврова, чем буквально довел того до синего каления». В итоге, по словам журналиста, Лавров не появился по обыкновению на итоговой пресс-конференции.

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«В тот момент, когда «Зеленский доводил Лаврова до «синего каления», Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — написала Захарова.

Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) состоялся в Париже 9 декабря. По итогам переговоров были достигнуты договоренности о законодательном закреплении «формулы Штайнмайера» на Украине, продлении особого статуса Донбасса, о прекращении огня в регионе до конца года и разведении сил на трех участках линии соприкосновения.

В рамках саммита состоялась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского, продлившаяся почти полтора часа.

По словам российского лидера, переговоры прошли по-деловому и он остался доволен. Зеленский также поделился впечатлениями от встречи.

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