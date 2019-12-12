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Детскую музыкальную школу отремонтировали в Пскове

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В Пскове завершились первоочередные ремонтные работы в музыкальной школе №5. Здесь заменили окна, приобрели новые приборы отопления, а также отремонтировали кровлю, стены и межпанельные швы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, стоимость работ составила 752,4 тыс. рублей. Их удалось выделить за счет экономии на расходах гордумы.

По словам директора школы Светланы Власовой, здание было построено в 1989 году, с тех пор капитальный ремонт не проводился ни разу. Она отметила, что зимой было очень холодно, так как система отопления не справлялась, а в актовом зале невозможно было проводить полноценные репетиции.

Гордума также выделила школе еще 417 тыс. на косметический ремонт актового зала. Сейчас работы находятся на завершающей стадии.

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