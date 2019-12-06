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Улицу Кузбасской Дивизии реконструируют в Пскове

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В Пскове планируют реконструировать улицу Кузбасской Дивизии от улицы Юбилейной до улицы Киселева. Об этом рассказала глава города Елена Полонская в ходе рабочего выезда.

По словам Полонской, проектно-сметная документация на работы заказана по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова. Необходимые средства на них уже выделены, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе города.

В рамках реконструкции проезжая часть будет расширена до четырех полос, по ней планируется пустить автобусное движение. Дорожники также обустроят пешеходную зону и прилегающую к ней территорию.

В конце ноября сообщалось, что в Пскове планируется начать асфальтирование народных тропинок, которые протоптали горожане.

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