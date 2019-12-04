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Началась разработка проекта северного обхода Твери

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На конференции «Скорость, безопасность, комфорт. Опыт десятилетия» стало известно о начале проектирования северного обхода Твери. Об этом рассказал глава компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы готовы получить документацию по планировке территории и проект за 2020 год», — сказал Петушенко.

Протяженность нового участка трассы М-11 составит около 60 км. Это позволит создать транспортные коридоры между Московской, Ярославской и Вологодской областями, пишут Тверские ведомости.

«Сама идея данной инфраструктуры привлекла в Тверскую область крупных инвесторов. Также со стороны северного обхода будет подъездная дорога к Тверскому вагонозаводу», — отметил Игорь Руденя.

В 2019 году дорожный фонд Тверской области увеличен на 495 млн рублей. Его общий объем составил 10,9 млрд рублей. Регион занимает третье место по финансированию ремонта дорог среди субъектов Центрального федерального округа.

Трасса М-11 связывает Москву и Санкт-Петербург. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 км. На М-11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.

Стоимость проезда по всей трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга для водителей легковых автомобилей составит 1350 рублей для всех легковых автомобилей.

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