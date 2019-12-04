Ремонт трассы А-240 завершили в Брянской области

В Брянской области капитально отремонтировали участок трассы А-240 Брянск–Новозыбков–граница с Республикой Беларусь. Об этом сообщает Росавтодор.

На участке с 123-го по 138-й км построили дополнительные переходно-скоростные полосы для разгона и торможения. Предполагается, что это повысит безопасность на дороге и увеличит пропускную способность трассы в целом, пишет NASHBRYANSK.RU.

В рамках капремонта дорожники также укрепили обочины, отремонтировали водопропускные трубы, остановки и примыкающие к федеральной трассе отрезки дорог.

Средний пассажиропоток по участку трассы составляет 8 тыс. машин в сутки. Согласно прогнозам, после ремонта он увеличится за счет неизменной скорости потока.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал «Известиям» о наиболее безопасной скорости на дорогах. По его мнению, это скорость постоянная. На дорогах должны быть максимально длинные, ровные участки с единым скоростным лимитом. Это позволит избежать дерганого движения, приводящего к авариям, считает он.