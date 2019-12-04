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Автоэксперт назвал самую безопасную скорость на дорогах

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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Наиболее безопасная скорость на дорогах — это скорость постоянная, рассказал «Известиям» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. На дорогах должны быть максимально длинные, ровные участки с единым скоростным лимитом. Это позволит избежать дерганого движения, приводящего к авариям, считает он.

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«Например, есть дорога Москва – Нижний Новгород. Условно, она должна быть вся 100 км/ч. На ней не должны возникать неожиданные и необъяснимые знаки с ограничением скорости 60 км/ч. Человек набрал скорость и движется в постоянном темпе, как и весь поток, — это безопасно», — сказал Моржаретто.

При этом он добавил, что без сокращения скорости снизить смертность на дорогах не получится. В частности, снижение нештрафуемого порога превышения скорости в России в 20 км/ч позволит повысить безопасность на дорогах, заявил автоэксперт.

«Такого нештрафуемого порога в 20 км/ч, как у нас, нет ни в одной европейской стране. В Европе максимум +3 км/ч. Это вещь уже необсуждаемая среди специалистов», — заключил Моржаретто.

Накануне, 3 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока что не приняли.

Более того, по его словам, такую разницу зачастую сложно разглядеть на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах.

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