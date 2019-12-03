Медведев рассказал о последствиях снижения нештрафуемого лимита скорости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока что не приняли — такую разницу, по его мнению, зачастую сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч — они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», — отметил российский премьер.

По словам главы правительства, это нововведение может спровоцировать большое количество штрафов в ситуациях, в которых у водителей не было намерения нарушать ПДД.

Медведев добавил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед передвижными камерами контроля скорости на дорогах.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч, а первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов объяснил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введен из-за больших погрешностей первых систем фотовидеофиксации. Сейчас же аппаратура стала более точной.

Днем ранее сообщалось, что ГИБДД введет новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на смену камерам-треногам. Такие устройства позволят мониторить обстановку в транспортном потоке даже во время движения машины.