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Медведев рассказал о последствиях снижения нештрафуемого лимита скорости

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что решение по поводу снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока что не приняли — такую разницу, по его мнению, зачастую сложно разглядеть и на спидометре, особенно если речь идет о не самых новых машинах. Об этом 3 декабря сообщает ТАСС.

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«Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу вам сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч — они очень часто на машине не «ловятся» даже самим водителем», — отметил российский премьер.

По словам главы правительства, это нововведение может спровоцировать большое количество штрафов в ситуациях, в которых у водителей не было намерения нарушать ПДД.

Медведев добавил, что даст поручение проработать вопрос об обязательной установке знаков перед передвижными камерами контроля скорости на дорогах.

17 октября Минтранс и ГИБДД поддержали снижение нештрафуемого скоростного лимита до 10 км/ч, а первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов объяснил, что изначально нештрафуемый скоростной лимит в 20 км/ч был введен из-за больших погрешностей первых систем фотовидеофиксации. Сейчас же аппаратура стала более точной.

Днем ранее сообщалось, что ГИБДД введет новые мобильные комплексы фиксации нарушений скоростного режима на смену камерам-треногам. Такие устройства позволят мониторить обстановку в транспортном потоке даже во время движения машины.

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