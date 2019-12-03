Не так быстро: кабмин не определился с порогом превышения скорости

Решение по снижению ненаказуемого порога превышения скорости до 10 км/ч пока не принято, а подобную разницу даже на спидометре автомобиля не разглядеть. Об этом заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время приема граждан в штабе «Единой России». Помимо дорожных вопросов россиян интересовали проблемы социальных выплат, продажи жевательных табачных смесей, приспособления школ для детей с инвалидностью и газификация одного из населенных пунктов в «новой Москве».

ГИБДД уже не первый год хочет снизить нештрафуемый порог превышения разрешенной скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. В Госавтоинспекции надеются, что данная инициатива найдет свое отражение в обновленном КоАПе, который Госдума может рассмотреть в следующем году. С подобной идеей руководство ГИБДД выступало неоднократно, активно поддерживают ее и в МВД, но реализовать инициативу до сих пор не получается.

Сейчас штраф автомобилистам выписывают при превышении скорости от 20 км/ч. При этом за нарушение в диапазоне от 20 км/ч до 40 км/ч взыскание составляет 500 рублей. С предусмотренной законом скидкой в 50% для тех, кто не затягивает с его оплатой. Размер штрафа в России уступает аналогичным санкциям в Европе и странах СНГ — там водители могут расстаться с гораздо большей суммой за превышение всего на несколько километров в час.

— Я пока не предрешаю окончательного подхода, но как человек, который тоже за рулем сидит, во всяком случае иногда, могу сказать, что, конечно, по моим ощущениям, эти 10 км/ч — они очень часто на машине «не ловятся» даже самим водителем, — признался Дмитрий Медведев.

Таким образом, отметил глава правительства, просто появится повод, чтобы большое количество людей к ответственности привлекать в той ситуации, когда у них нет намерения нарушить правила дорожного движения. Потому что иногда на спидометре даже этого и не видно, особенно когда речь идет о машинах не очень новых.

Дмитрий Медведев пообещал дать поручение еще раз проанализировать этот вопрос вице-премьеру Максиму Акимову и главе МВД Владимиру Колокольцеву.

Валентина Спицына, которой удалось попасть на прием к премьеру, рассказала, как, еще будучи ребенком, осталась сиротой. В институте на третьем курсе узнала, что ей по закону полагается квартира. Через судебные тяжбы получила такое право и несколько лет ждала жилье. Сейчас она уже замужем и имеет троих детей. Жилплощадь, выделенная ей по закону, им уже не подходит — мала. Но согласно действующим правилам, собственником она станет только через несколько лет, а пока не может совершать никаких сделок с этой квартирой и даже прописать туда мужа.

— У меня в середине декабря запланировано совещание по законодательству о том, как применять закон, модернизировать закон о жилье для детей-сирот, потому что этих ситуаций в стране очень много, — ответил Дмитрий Медведев. — Может быть, действительно, посмотреть на какие-то более гибкие возможности, более гибкие инструменты.

К председателю партии обратилась и Марина Трофимова из подмосковного Дмитрова, ребенок которой имеет инвалидность, но должен скоро пойти в школу. Она посетовала, что в городе нет учебных заведений, адаптированных к нуждам инвалидов.

— Это не должна быть отдельная школа, наши дети не должны обучаться отдельно, — сказала она.

Премьер-министр подписал поручение губернатору Московской области Андрею Воробьеву разобраться в ситуации. На взгляд главы кабмина, она носит «модельный характер», потому что такие школы нужны везде. Он попросил руководителей региональных партийных структур и губернаторов следить за тем, чтобы школы были доступны для детей с инвалидностью в каждом значимом населенном пункте.

Одна из участниц встречи, Ольга Аксянова, представившаяся координатором многодетных семей Северо-Восточного административного округа Москвы, рассказала о модном увлечении среди молодежи никотиносодержащими жевательными смесями. По ее словам, их легко может приобрести любой несовершеннолетний, несмотря на опасность для здоровья. Дмитрий Медведев поручил проанализировать, как за рубежом регулируют употребление жевательных табачных смесей с никотином. И уже в зависимости от этого предпринимать какие-то действия.

Еще одна Марина Трофимова (на приеме оказались полные тезки) рассказала главе правительства о проблеме с газификацией СНТ в поселке Толстопальцево в «новой Москве». Премьер пообещал решить проблему.

Разобравшись с делами гражданскими, Дмитрий Медведев занялся вопросами международными. В тот же день председатель правительства провел переговоры со своим коллегой из Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Глава кабмина РФ выразил надежду, что нынешние российско-монгольские переговоры придадут импульс двусторонним отношениям. Тем более что Москва и Улан-Батор — важные торгово-экономические партнеры. По словам Дмитрия Медведева, отрадно, что двусторонняя торговля начиная с 2017 года демонстрирует рост. В этом году она увеличилась на 13–14% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году.