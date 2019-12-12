ПсковГУ запустил для детей площадку «Академия нескучных наук»

Псковский государственный университет (ПсковГУ) и общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» начали реализацию научно-образовательного проекта «Мир нескучных наук». Первые занятия «Академии нескучных наук» прошли в Псковском гуманитарном лицее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, первые занятия по математике и химии провели преподаватели ПсковГУ, лаборант кафедры химии и студенты 1 и 2 курсов Института математического моделирования и игропрактики. Их посетили 25 учеников пятого класса вместе с классными руководителем и родителями.

По словам руководителя Центра развития кадрового потенциала, начальника управления коммуникаций в сфере общего образования ПсковГУ Дмитрия Лобарева, уроки начались со знакомства с науками, физкульт-минутки и распределения «студентов» по двум школам: «Школа мантейн» и «Школа химикус».

В конце занятий школьники сдали мини-зачет. На 13 декабря запланированы занятия по физике и информатике.