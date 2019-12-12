Прямой эфир

ПсковГУ запустил для детей площадку «Академия нескучных наук»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Псковский государственный университет (ПсковГУ) и общественная организация «Центр развития кадрового потенциала» начали реализацию научно-образовательного проекта «Мир нескучных наук». Первые занятия «Академии нескучных наук» прошли в Псковском гуманитарном лицее.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе вуза, первые занятия по математике и химии провели преподаватели ПсковГУ, лаборант кафедры химии и студенты 1 и 2 курсов Института математического моделирования и игропрактики. Их посетили 25 учеников пятого класса вместе с классными руководителем и родителями.

По словам руководителя Центра развития кадрового потенциала, начальника управления коммуникаций в сфере общего образования ПсковГУ Дмитрия Лобарева, уроки начались со знакомства с науками, физкульт-минутки и распределения «студентов» по двум школам: «Школа мантейн» и «Школа химикус».

В конце занятий школьники сдали мини-зачет. На 13 декабря запланированы занятия по физике и информатике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Технопарк «Кванториум» подготовили к открытию в Омске
Академические классы появятся в школах Карелии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019