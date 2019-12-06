Академические классы появятся в школах Карелии

Республика Карелия попала в пилотную программу Министерства образования и науки России по созданию академических классов в школах. Программа уже действует в ряде школ Москвы.

Как рассказала замдиректора департамента координации деятельности научных организаций Минобранауки Ирина Чугуева, проект может быть реализован на площадках центров науки и образования мирового масштаба, которые создаются по нацпроекту «Наука». Об этом пишет ИА «Карелinform».

С помощью академклассов планируется привлекать учеников в научно-исследовательские проекты. По мнению экспертов из Минобрнауки, это должно привлечь интерес школьников к научным специальностям.

Помимо Карелии в пилотный проект попали Башкирия, Татарстан, Северная Осетия, Санкт-Петербург, Пермский край, Ивановская и Новосибирская области. В ведомстве отметили, что география внедрения программы может расшириться и на другие регионы.