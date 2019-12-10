Технопарк «Кванториум» подготовили к открытию в Омске

В Омске завершают ремонт в здании будущего кванториума. Ход работ и сборку оборудования проверила вице-губернатор омского правительства, министр образования региона Татьяна Дернова.

По ее словам, отделка помещений сейчас находится на завершающем этапе, также запущены испытания новейшего оборудования. В ультрасовременном образовательном пространстве дети будут заниматься прототипированием, чипированием и геномным моделированием, пишет ИА «Город55».

Обучение будет проходить по направлениям: аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-квантум и биоквантум. Школьники смогут изучать физику, химию и биологию, ставить опыты и эксперименты.

На оснащение кванториума в рамках проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» направили 73 млн рублей.

Омская область вошла в число 25 регионов, которые победили в конкурсном отборе Министерства просвещения России и получили субсидии на создание технопарков. Открытие учреждения состоится в единую федеральную дату, 19 декабря.

В октябре сообщалось, что сеть стационарных и мобильных «Кванториумов» появится в Ростовской области до 2025 года.