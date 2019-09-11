Технопарк научно-технологического центра появился в Рязани

В Рязани торжественно открыли технопарк инновационного научно-технологического центра и пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань». Главной целью проекта является развитие научной, образовательной, производственной деятельности в сфере инноваций и высоких технологий.



Сейчас в технопарке действуют два этажа из шести, на которых можно разместить до 20 резидентов. Остальные помещения станут доступны в 2020 году. Все площадки центра оборудованы мебелью и техникой, имеется просторный конференц-зал «YESенин», большой фуд-корт и коворкинг-пространство, передает РИА «7 новостей».

Сразу после открытия в технопарке прошли первые дискуссии, открытые диалоги, круглые столы на различные темы.