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Технопарк научно-технологического центра появился в Рязани

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В Рязани торжественно открыли технопарк инновационного научно-технологического центра и пространство коллективной работы «Точка кипения – Рязань». Главной целью проекта является развитие научной, образовательной, производственной деятельности в сфере инноваций и высоких технологий.

Сейчас в технопарке действуют два этажа из шести, на которых можно разместить до 20 резидентов. Остальные помещения станут доступны в 2020 году. Все площадки центра оборудованы мебелью и техникой, имеется просторный конференц-зал «YESенин», большой фуд-корт и коворкинг-пространство, передает РИА «7 новостей».

Сразу после открытия в технопарке прошли первые дискуссии, открытые диалоги, круглые столы на различные темы.

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