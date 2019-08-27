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Технологии искусственного интеллекта будут развивать в Удмуртии

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В Удмуртии планируют развивать технологии искусственного интеллекта. В республике разработали концепцию развития цифровой экономики, рассчитанную до 2024 года.

Как сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на республиканское министерство связи, в регионе должен появиться интеллектуальный транспортный каркас для помощи в управлении транспортными потоками и использования беспилотного транспорта.

Концепция предполагает, что в вуз можно будет поступить через интернет, не выходя из дома, дистанционно узнать о потреблении воды, поскольку данные поступают в систему учета с «умных» счетчиков, а также проследить работу транспорта коммунальных служб.

Планируется появление в городе «умных» остановок и установкой на них табло со временем прибытия автобусов, температурой воздуха, средствами для зарядки смартфонов.

В сфере образования начнут развивать технологии искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности. Компоненты робототехники и 3D-печать намерены использовать в производстве. Инфраструктура поддержки IT-отрасли включит в себя технопарк, фонд поддержки информационных технологий.

Ранее сообщалось, что до 2020 года все школы Удмуртии должны оснастить высокоскоростным интернетом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

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