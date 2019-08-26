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Заявки от сельских жителей на возмещение потерь собрали в Удмуртии

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Хозяйствам Удмуртии в результате непогоды причинен ущерб на сумму более 700 млн рублей. В минсельхозе республики завершили первый этап приема документов на возмещение потерь. Доказательную базу представили все районы Удмуртии, кроме Алнашского, Граховского, Каракулинского и Камбарского. Пострадавшими признаны 195 хозяйств.

Решение о компенсациях примет правительство России, сообщает ИА «Сусанин». «Позицию наших селян в федеральном отраслевом ведомстве представит министр Ольга Абрамова. В целом в двухдневной рабочей поездке министра запланирован ряд важных встреч, в том числе и в правительстве России», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, пчеловоды в Удмуртии получат поддержку после массовой гибели насекомых в республике. Власти внесут дополнения в региональный закон, где урегулируют права и возможности производителей меда. Кроме того, будет составлена карта пасек республики.

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