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Технопарки «Кванториум» появятся в трех городах Удмуртии

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В Удмуртской Республике планируют создать детские технопарки «Кванториум» в Глазове, Воткинске, а также в Сарапуле. В оснащение последнего планируют вложить 120 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба администрации Сарапула, технопарк откроют в бывшем лицее №26, здание которого последние четыре года стояло невостребованное. Здесь проведут ремонт, поделят пространство на функциональные зоны, где разместят высокотехнологичное оборудование, пишет ИА «Сусанин».

На первом этаже планируется оборудовать кафе и хай-тек-цех, а на втором — вестибюль, аэроквантум, помещение для обучения VR/AR-технологиям. Также планируется благоустроить прилегающую территорию.

В 2017 году в Ижевске был открыт первый детский технопарк в республике. В июле этого года стало известно, что Удмуртия выиграла конкурс на открытие еще трех технопарков «Кванториум».

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