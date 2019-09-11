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Международный форум «Открытые инновации» пройдет в «Сколково»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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VIII Международный Форум инновационного развития «Открытые инновации» состоится с 21 по 23 октября 2019 года. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

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Уточняется, что в Технопарке «Сколково» встретятся эксперты мирового уровня. Среди них будут представители науки, бизнес-сообщества, власти. Темой форума станет «Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике».

Программа мероприятия построена вокруг трех элементов: цифровой человек, интеллектуальная экономика и технологии будущего.

«Человек — основной заказчик и основной бенефициар технологического развития и цифровой трансформации. Цифровизация трансформирует подходы лидеров к управлению бизнесом, ускоряет все процессы, а внедрение цифровых платформ создает новые форматы сотрудничества. Мы рассмотрим, какие технологии окажут наибольшее влияние на экономику», — отметила Екатерина Иноземцева, генеральный директор «Сколково Форум».

Среди спикеров «Открытых инноваций» председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович, председатель правления УК РОСНАНО Анатолий Чубайс, Vice President and Deputy General Counsel Microsoft Стив Кроун, Head of Design, Strategy & Innovation Philips Шон Карни и др.

В рамках форума пройдут дискуссии на темы: «Технооптимисты против техноскептиков», «Профайл потребления и поведения поколения Z», «Как быть законодателем инновационной моды», «Цифровая платформа для Нации 5.0».

Также в экспозиции форума будут представлены высокотехнологичные решения, перспективные стартапы, новейшие разработки и специалисты, которые создают будущее сегодня.

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