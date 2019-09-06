В пресс-центре МИЦ «Известия» пройдет пресс-конференция форума БИОТЕХМЕД-2019

12 сентября в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится анонсирующая пресс-конференция форума БИОТЕХМЕД-2019.

IV Ежегодный международный форум БИОТЕХМЕД состоится в Геленджике 16–17 сентября 2019 года при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Госкорпорации Ростех, Администрации Краснодарского края. Стратегическим партнером форума выступит АО «Национальная иммунобиологическая компания». Генеральный партнер форума — Российский экспортный центр.

Программа объединит более 20 сессий, два пленарные дискуссии, лекции для студентов и молодых ученых и др. Ожидается участие более 1,5 тыс. человек из разных стран мира.

Участники пресс-конференции:

Олег Евтушенко, исполнительный директор Госкорпорации Ростех.

Сергей Цыб, первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ.

Ольга Собченко , исполнительный директор форума БИОТЕХМЕД.

Также к участию приглашены представители Минздрава России.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4815.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.