В «Сколково» презентовали приложение Hyundai Mobility

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai представила онлайн-сервис Hyundai Mobility на пресс-конференции в инновационном центре «Сколково» в Москве. Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 29 августа.

С помощью приложения клиент сможет дистанционно оформить подписку на одну из четырех моделей Hyundai, участвующих в программе.

«По подписке доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. В онлайн-приложении клиентам предложены три варианта подписки: City — от часа до 24 часов; Country — от 1 дня до 1 месяца; Freedom — от 1 месяца до года», — говорится в материале.

Отмечается, что получить автомобиль по подписке можно на территории официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами.

Сервис будет доступен с октября 2019 года. На начальном этапе в проекте будут участвовать 12 московских дилеров Hyundai. Как отмечается в пресс-релизе, в дальнейшем планируется предоставлять услуги Hyundai Mobility в рамках всей дилерской сети «Хендэ Мотор СНГ» в России. При подписке Freedom будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него.

«Совершенно новая сфера услуг, которую собой представляет Mobility, только начинает развиваться в России. Разрабатываемый нами уникальный, инновационный и масштабный проект Hyundai Mobility полностью отвечает новому тренду. В данном случае мы выступаем абсолютными трендсеттерами, прокладывая путь в этой новой сфере и надеясь на настоящий успех нашей IT-платформы. Мы уверены, что услуга онлайн-подписки на автомобили нашего бренда станет невероятно востребована», — рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Ранее в мае компания и «Сколково» подписали договор о реализации проекта по созданию стартапа Hyundai Mobility Lab, целью которого является разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.