Прямой эфир

В «Сколково» презентовали приложение Hyundai Mobility

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai представила онлайн-сервис Hyundai Mobility на пресс-конференции в инновационном центре «Сколково» в Москве. Об этом говорится в релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 29 августа.

Попасть на колеса: названы самые угоняемые автомобили в России
За BMW угонщики ездят в Москву, за Hyundai — в регионы

С помощью приложения клиент сможет дистанционно оформить подписку на одну из четырех моделей Hyundai, участвующих в программе.

«По подписке доступна вся SUV-линейка бренда: модели Creta, Tucson, Santa Fe, а также восьмиместный микроавтобус H-1. В онлайн-приложении клиентам предложены три варианта подписки: City — от часа до 24 часов; Country — от 1 дня до 1 месяца; Freedom — от 1 месяца до года», — говорится в материале.

Отмечается, что получить автомобиль по подписке можно на территории официальных дилеров Hyundai. Места для парковок Hyundai Mobility будут обозначены специальной разметкой и световыми элементами.

Сервис будет доступен с октября 2019 года. На начальном этапе в проекте будут участвовать 12 московских дилеров Hyundai. Как отмечается в пресс-релизе, в дальнейшем планируется предоставлять услуги Hyundai Mobility в рамках всей дилерской сети «Хендэ Мотор СНГ» в России. При подписке Freedom будет доступна услуга доставки и возврата автомобиля к клиенту и от него.

«Совершенно новая сфера услуг, которую собой представляет Mobility, только начинает развиваться в России. Разрабатываемый нами уникальный, инновационный и масштабный проект Hyundai Mobility полностью отвечает новому тренду. В данном случае мы выступаем абсолютными трендсеттерами, прокладывая путь в этой новой сфере и надеясь на настоящий успех нашей IT-платформы. Мы уверены, что услуга онлайн-подписки на автомобили нашего бренда станет невероятно востребована», — рассказал управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Ранее в мае компания и «Сколково» подписали договор о реализации проекта по созданию стартапа Hyundai Mobility Lab, целью которого является разработка и коммерциализация IT-решений и новых сервисов для клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Hyundai осенью покажет во Франкфурте электрокар в стиле ретро
Кроссовер Hyundai Nexo получил высшую оценку в краш-тестах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019