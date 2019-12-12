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Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова 12 декабря похоронили на Новодевичьем кладбище в столице, сообщает корреспондент «Известий».

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В траурной церемонии приняли участие вдова Елена Батурина, родственники и близкие, общественные и политические деятели, руководство администрации Кремля и члены правительства. Лужкова похоронили ряом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицой Людмилой Зыкиной.

Церемония прощания с бывшим мэром проходила в храме Христа Спасителя 12 декабря. Проститься с Лужковым также приезжали действующий столичный градоначальник Сергей Собянин и президент России Владимир Путин. Отпевание совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, сердце остановилось, реанимировать политика не удалось.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся и председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.

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