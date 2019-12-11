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Главврач немецкой клиники рассказал о причине смерти Лужкова

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Фото: IZ.RU
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Операция на сердце бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову была проведена в срочном порядке по причине инфаркта. Об этом в интервью телеканалу РЕН ТВ рассказал главный врач клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карл-Вальтер Яух в среду, 11 декабря.

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По словам Яуха, Лужков часто приезжал в клинику, так как давно страдал заболеванием сердца. В этот раз обследование было проведено в неотложном порядке, а его результаты показали, что все важные сосуды были закрыты.

«С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось, сердечная мышца кровоточила из коронарных сосудов сердца», — рассказал главврач больницы.

По его словам, после этого была проведена повторная катетеризация с целью остановки кровотечения, но восстановить работу сердца уже не удалось.

Специалист отметил, что осложнение, возникшее у бывшего московского мэра, врачам удается обнаружить очень редко.

Прощание с Лужковым состоится в Москве в четверг, 12 декабря, там же, где и отпевание, — в столичном храме Христа Спасителя. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

О том, что бывший мэр Москвы ушел из жизни, стало известно во вторник, 10 декабря. Ему было 83 года.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы. Он занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы.

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