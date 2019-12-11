В Совфеде и Мосгордуме почтили память Лужкова минутой молчания

Совет Федерации начал заседание в среду, 11 декабря, с минуты молчания в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове, который скончался накануне на 84-м году жизни.

Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко напомнила, что, будучи мэром столицы, Лужков являлся сенатором с января 1996 года по декабрь 2001 года.

«Выдающийся государственный, политический деятель, мэр, который возглавлял Москву в самый сложный период, он многое сделал для столицы и москвичей», — сказала Матвиенко. Заседание транслируется в YouTube.

Депутаты Мосгордумы также в ходе заседания почтили память бывшего мэра столицы минутой молчания, передает агентство городских новостей «Москва».

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм бывшего градоначальника не справился с нагрузкой. Он не вышел из наркоза.

Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым состоится в четверг, 12 декабря, там же, где и отпевание, — в столичном храме Христа Спасителя по адресу: улица Волхонка, 15, сообщает НСН.

Храм будет открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00.

Отпевание Лужкова начнется в 11:00, его проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бывшего мэра российской столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. В 1958 году он окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности (ныне РГУ нефти и газа) им. И.М. Губкина по специальности «Инженер-механик». В 1987 году он был назначен первым зампредседателя Мосгорисполкома, а через три года выдвинут на пост председателя Мосгорисполкома. В 1991 году Лужкова избрали вице-мэром Москвы, позднее он занял должность премьера городского правительства столицы.

6 июня 1992 года был назначен мэром Москвы и главой администрации столицы, после чего избирался градоначальником в 1996, 1999 и 2003 годах. С 1996 до 2001 года одновременно занимал пост председателя правительства Москвы.

Лужков являлся почетным профессором МГУ, а также еще ряда отечественных и зарубежных университетов. Был автором более 200 работ, а также нескольких книг, в том числе «Москва и жизнь», выпущенной в 2017 году.

Бывший мэр имел ряд наград, в том числе «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, «За военные заслуги» и орден Почета, а также был удостоен почетных званий «Заслуженный химик РФ» и «Заслуженный строитель РФ».