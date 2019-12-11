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Названо место прощания с Лужковым

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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Прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым состоится в четверг, 12 декабря, там же, где и отпевание, — в столичном храме Христа Спасителя по адресу: улица Волхонка, 15. Об этом заявил «РИА Новости» представитель семьи экс-градоначальника в среду, 11 декабря.

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По словам собеседника агентства, храм будет открыт для желающих проститься с 7:00, прощание продлится до 14:00.

Ранее, 10 декабря, стало известно, что отпевание Лужкова начнется в 11:00, его лично проведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Бывшего мэра российской столицы похоронят на Новодевичьем кладбище.

Юрий Лужков умер в возрасте 83 лет в больнице Мюнхена, где ему сделали операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм бывшего градоначальника не справился с нагрузкой. Он не вышел из наркоза.

Свои соболезнования в связи с кончиной Лужкова принесли президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл и другие политические и культурные деятели.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников призвал увековечить в столице память бывшего мэра.

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