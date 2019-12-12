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Собянин простился с Лужковым в храме Христа Спасителя

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко, Андрей Никеричев
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Мэр Москвы Сергей Собянин простился в четверг, 12 декабря, с бывшим градоначальником столицы Юрием Лужковым в храме Христа Спасителя.

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Собянин прибыл на церемонию прощания в 11:00 мск, возложил цветы к гробу и выразил соболезнования вдове Елене Батуриной, а также дочерям и другим близким покойного, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне Собянин рассказал об общении со своим предшественником, уточнив, что в последний год они довольно часто виделись. По его словам, бывший мэр всегда был заряжен делом и постоянно говорил о сельском хозяйстве, передает телеканал.

По словам мэра, они с Лужковым не говорили о московских делах, а их беседы носили «чисто человеческий» характер. Москва досталась Лужкову в непростой постсоветский период, и он достойно справился с вызовами своего времени, подчеркнул Собянин.

Вице-премьер Ольга Голодец также выразила соболезнования семье Лужкова от всего правительства. Она отметила, что страна понесла утрату, и люди будут его помнить за стремление сделать их жизнь лучше в не самое простое время.

«Он очень много сделал для развития социальной сферы в городе и стране, потому что он заложил некоторые принципы, которые были распространены из Москвы на всё пространство страны», — цитирует Голодец «Федеральное агентство новостей».

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, сердце остановилось, реанимировать политика не удалось.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся и председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.

Церемония прощания с бывшим мэром столицы состоялась ранее 12 декабря в храме Христа Спасителя. Отпевание Лужкова совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, уточняет телеканал «360». Похороны бывшего мэра пройдут на Новодевичьем кладбище.

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