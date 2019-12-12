Вдова и дочери приехали на прощание с Лужковым в храм Христа Спасителя

Вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина вместе с дочерьми прибыла в храм Христа Спасителя, где проходит церемония прощания с бывшим градоначальником. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

Батурина и дочери Лужкова сели в первом ряду у его гроба и принимают соболезнования друзей, коллег и близких. В храм продолжают идти люди, они приносят цветы и ставят свечи за упокой.

Отпевание совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Похороны состоятся в этот же день на Новодевичьем кладбище, отмечает «Газета.ру».

Ранее 12 декабря сообщалось, что в день прощания с бывшим мэром в центре Москвы было изменено движение транспорта. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Также запрещен поворот со Знаменки на Волхонку. В районе д. 2 стр. 1 по Лужнецкому проезду запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, сердце остановилось, реанимировать политика не удалось.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся и председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.