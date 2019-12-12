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В Москве из-за прощания с Лужковым ограничили движение транспорта

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В четверг, 12 декабря, в день прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, в центре Москвы ограничено движение транспорта, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

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Траурные мероприятия пройдут в храме Христа Спасителя.

В связи с этим с 00:01 12 декабря ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку ул. Волхонка от Соймоновского проезда до ул. Ленивка. Запрещен поворот с ул. Знаменка на ул. Волхонка. В районе д. 2 стр. 1 по Лужнецкому проезду запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Что касается общественного транспорта, то с 6 утра не обслуживаются остановки «Метро «Кропоткинская» – Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» для автобуса № м3 по улице Волхонка в сторону метро «Семеновская», а также «Метро «Кропоткинская» для автобуса № 255 в Соймоновском проезде.

С 12:00 перестанет обслуживаться остановка «Новодевичье кладбище» для автобусов № м3, 64, 216, 255, С12 в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники». Изменения будут действовать до окончания мероприятия.

Кроме того, вход и выход со станции «Кропоткинская» к Храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15:30.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели ему операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, и организм экс-мэра не справился с нагрузкой.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.

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