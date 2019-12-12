В храме Христа Спасителя началось прощание с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя началось прощание с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Подходы к храму оцеплены, движение транспорта на прилегающих улицах ограничено, сообщает корреспондент «Известий» в четверг, 12 декабря.

Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, поставили в центре собора. Рядом установили постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова.

После возложения цветов многие москвичи ставят свечи.

Похороны состоятся 12 декабря на Новодевичьем кладбище, отмечает «Газета.ру».

Ранее 12 декабря сообщалось, что в день прощания с бывшим мэром в центре Москвы было изменено движение транспорта. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка. Также запрещен поворот со Знаменки на Волхонку. В районе д. 2 стр. 1 по Лужнецкому проезду запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, сердце остановилось, реанимировать политика не удалось.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.