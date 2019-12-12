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Патриарх Кирилл совершил отпевание Лужкова

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил отпевание экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, передает корреспондент «Известий» 12 декабря.

«Мы провожаем в последний земной путь выдающегося государственного деятеля России конца ХХ – начала XXI века, бывшего мэра Москвы. Сегодня о Юрии Михайловиче говорят многие и очень хорошо, отмечая его таланты, одаренную природу, способность удивительно творчески, активно, последовательно решать те задачи, которые он должен был решать как мэр первопрестольного града, столицы России», — сказал патриарх.

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Предстоятель русской церкви напомнил, что именно благодаря Лужкову был построен храм Христа Спасителя. Он добавил, что Лужков внимательно относился к людям, нуждающимся в поддержке и делал это «по велению совести».

Церемония прощания с бывшим градоначальником состоялась ранее в этот же день — в храме собрались родные, близкие и коллеги Лужкова.

Закрытый гроб с покойным, накрытый государственным флагом, поставили в центре собора. Рядом установили постамент для цветов и черно-белый портрет Лужкова. После возложения цветов многие москвичи поставили свечи за упокой. Похороны бывшего мэра пройдут на Новодевичьем кладбище, отмечает «Газета.ру».

Ранее 12 декабря сообщалось, что в день прощания с бывшим мэром в центре Москвы было изменено движение транспорта. По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), ограничено движение по Соймоновскому проезду, а также участку улицы Волхонки от Соймоновского проезда до улицы Ленивки. Также запрещен поворот со Знаменки на Волхонку. В районе д. 2 стр. 1 по Лужнецкому проезду запрещена парковка. Ограничения движения сохранятся до конца дня.

Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. В медицинское учреждение политика доставили с инфарктом, но из-за множества осложнений избежать остановки сердца не удалось.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся и председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.

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