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Путин прибыл на церемонию прощания с Лужковым

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым, которая проходит в храме Христа Спасителя в четверг, 12 декабря, сообщает корреспондент «Известий».

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Прощальная церемония продлится до 14:00.

Отпевание бывшего градоначальника столицы совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Похороны начнутся в 15.30. Бывшего мэра похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

В телеграмме родным и близким Лужкова Путин назвал политика «личностью поистине неординарного масштаба», «ярким и смелым политиком», а также «энергичным и талантливым организатором».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что российский лидер высоко оценивал вклад экс-мэра в развитие Москвы и страны в целом.

О смерти Лужкова стало известно 10 декабря. Политик, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни. Главный врач клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана в Мюнхене Карл-Вальтер Яух, в которой лечился политик, рассказал, что причиной смерти стало редкое осложнение после операции на сердце из-за инфаркта.

Яух отметил, что Лужков часто приезжал в клинику, поскольку давно страдал заболеванием сердца. В этот раз обследование провели в неотложном порядке, а его результаты показали, что все важные сосуды были закрыты. Сосуды удалось открыть, но при попытке остановить начавшееся кровотечение не удалось восстановить работу сердца.

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