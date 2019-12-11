В Словакии заявили о подготовке к кризису поставок газа из России через Украину

Прекращение поставок российского газа через Украину выглядит вполне возможным, Словакия готовится к этому варианту, заявил министр экономики страны Петер Жига журналистам. Об этом в среду, 11 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные сетевые ТВ-каналы.

«В конце 2019 года завершается контракт между Россией и Украиной, который был рассчитан на 10 лет и возник после предыдущего газового кризиса в 2009 году. Минэкономики к этому готовится. В понедельник у нас в министерстве будет встреча <...> по поводу запасов сырья», — отметил Жига.

По его словам, подобный сценарий развития событий вполне вероятен, а Словакия готовилась к нему последние 10 лет.

«Мы должны будем обеспечить поставки газа для семей и предприятий Словакии», — уточнил министр.

Ранее в этот же день польская нефтегазовая компания PGNIG также сообщила о готовности к остановке поставок российского газа через Украину.

9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну, однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на решение проблемы продления транзитного договора и урегулировании вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.