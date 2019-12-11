В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

Польша готова к прекращению транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом говорится в сообщении польской нефтегазовой компании PGNIG, пишет «РИА Новости» в среду, 11 декабря.

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.

В PGNIG уточнили, что в этом случае национальная добыча, запасы в хранилищах, а также возможности импорта, в том числе через Белоруссию, дают в сумме 25,6 млрд куб. м газа в год, с расходом 19 млрд.

Также в корпорации оценили вероятность возникновения риска прекращения поставок, связанного с тем, что 18 мая 2020 года истекает контракт между «Газпромом» и оператором трубопровода в Польше EuRoPol Gaz на транзит российского газа в Западную Европу по газопроводу «Ямал – Европа».

В частности, при прекращении поставок газа по трубопроводу «Ямал» и реверсных поставок из Германии, возможности поставок газа в Польшу составят около 33,1 млрд куб. м в год. Этот объем будет включать в себя российский газ через Белоруссию и Украину, через терминал СПГ, поставок из Евросоюза другим путем.

В сообщении компании говорится, что PGNIG рассмотрела возможность «материализации обоих рисков —1 января и 18 мая 2020 года». По подсчетам специалистов, в этом случае годовые поставки газа в Польшу составят 28,6 млрд кубометров.

9 декабря на встрече «нормандской четверки» в Париже президент Украины Владимир Зеленский предложил российской стороне продлить контракт на поставки газа из России в Евросоюз через Украину на 10 лет. По итогам переговоров он заявил, что сняты вопросы о продлении контракта на год, а также о компенсации в размере $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинская сторона подтвердила готовность принять компенсацию в виде прямых поставок газа в страну, однако в Кремле заявили, что пока нельзя говорить о выходе сторон на решение проблемы продления транзитного договора и урегулирование вопроса о претензиях в Стокгольмском арбитраже.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года.