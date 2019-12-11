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Минфин заявил о принятии решения по порогу беспошлинного ввоза на ЕЭК

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Конкретного решения о снижении порога беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов пока нет. Об этом в среду, 11 декабря, сообщили «Известиям» в пресс-службе Министерства финансов России.

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«Сейчас существует проблема неравных конкретных условий для российской и иностранной торговли. Решения о снижении порога беспошлинного ввоза нет. Решение по этому вопросу будет приниматься на площадке ЕЭК (Евразийской экономической комиссии. — Ред.) после публичного обсуждения», — рассказали в ведомстве.

Ранее в этот день премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал идею министра финансов Антона Силуанова понизить порог беспошлинного ввоза в страну посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Речь идет о предложении понизить порог беспошлинного ввоза до €100 с 1 июля 2020 года, €50 — с 1 января 2021 года и €20 — с 1 января 2022 года. При этом отмечается, что окончательное решение еще не принято.

Сейчас россияне вправе заказывать товары из зарубежных онлайн-магазинов без уплаты пошлины на сумму до €500 и не более 31 кг в календарный месяц. При выходе за эти пределы нужно платить 30% от суммы товаров, но не менее €4 за 1 кг сверх лимита.

С 1 января 2020 года пошлина будет начисляться на каждую посылку дороже €200. Налог составит 15% от суммы превышения, но не менее €2 за 1 кг сверх лимита.

В июле 2019 года Минфин РФ предложил вдвое повысить сбор за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования.

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